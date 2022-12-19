О нас

Скончался дирижер Кязым Аливердибеков

Скончался дирижер Кязым Аливердибеков Скончался заслуженный артист Азербайджана, дирижер Кязым Аливердибеков.
Kультурная политика
19 декабря 2022 г. 16:45
Скончался дирижер Кязым Аливердибеков

Скончался заслуженный артист Азербайджана, дирижер Кязым Аливердибеков.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

Было отмечено, что К.Аливердибеков скончался утром, 19 ноября.

Отметим, что К.Аливердибеков родился в Баку в 1934 году. Он окончил факультет хорового дирижирования Азербайджанской государственной консерватории имени У. Гаджибекова. С 1960 года работал дирижером и главным дирижером в Азербайджанском государственном театре оперы и балета.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dirijor vəfat edib

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
Опекающие сепаратистов российские миротворцы идут на азербайджанских журналистов с автоматами
ВидеоОпекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами
13 декабря 2022 г. 10:09
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
13 декабря 2022 г. 11:31
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
16 декабря 2022 г. 10:24
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
В Азербайджане обсуждены вопросы сбыта и перевозки электроники
В Азербайджане обсуждены вопросы сбыта и перевозки электроники
13 декабря 2022 г. 10:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi