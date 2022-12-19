Скончался дирижер Кязым Аливердибеков

Скончался заслуженный артист Азербайджана, дирижер Кязым Аливердибеков.

Скончался заслуженный артист Азербайджана, дирижер Кязым Аливердибеков.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

Было отмечено, что К.Аливердибеков скончался утром, 19 ноября.

Отметим, что К.Аливердибеков родился в Баку в 1934 году. Он окончил факультет хорового дирижирования Азербайджанской государственной консерватории имени У. Гаджибекова. С 1960 года работал дирижером и главным дирижером в Азербайджанском государственном театре оперы и балета.