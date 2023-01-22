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Скончалась заслуженная артистка Тунзаля Алиева

Скончалась заслуженная артистка Тунзаля Алиева Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Алиева.
Kультурная политика
22 января 2023 г. 12:16
Скончалась заслуженная артистка Тунзаля Алиева

После продолжительной болезни на 49-м году жизни скончалась заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Алиева, известная широкому кругу зрителей как "Топпуш баджи".

Как передает Report, об этом сообщил театровед Анар Бюрджалиев.

Тунзаля Алиева родилась 15 февраля 1973 года в городе Гянджа. В 1990 году поступила в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств на факультет "Актер драмы и кино". После окончания учебы некоторое время работала в частных театрах, а также Гянджинском государственном кукольном театре и Гянджинском государственном драматическом театре.

Также работала в Иреванском государственном азербайджанском драматическом театре имени Джафара Джаббарлы

Тунзаля Алиева была ведущей ряда телепередач, однако особую известность ей принесло участие в шоу-программе "Çal-Çağır", где она выступала в образе "Топпуш баджи".

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Версия на азербайджанском языке Əməkdar artist Tünzalə Əliyeva vəfat edib

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