Скончалась заслуженная артистка Тунзаля Алиева

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Алиева.

После продолжительной болезни на 49-м году жизни скончалась заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Алиева, известная широкому кругу зрителей как "Топпуш баджи".

Как передает Report , об этом сообщил театровед Анар Бюрджалиев.

Тунзаля Алиева родилась 15 февраля 1973 года в городе Гянджа. В 1990 году поступила в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств на факультет "Актер драмы и кино". После окончания учебы некоторое время работала в частных театрах, а также Гянджинском государственном кукольном театре и Гянджинском государственном драматическом театре.

Также работала в Иреванском государственном азербайджанском драматическом театре имени Джафара Джаббарлы

Тунзаля Алиева была ведущей ряда телепередач, однако особую известность ей принесло участие в шоу-программе "Çal-Çağır", где она выступала в образе "Топпуш баджи".