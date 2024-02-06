Скончалась народная артистка Рафига Ахундова

Известный балетмейстер, народная артистка Азербайджана Рафига Ахундова скончалась на 92-м году жизни.

Известный балетмейстер, народная артистка Азербайджана Рафига Ахундова скончалась на 92-м году жизни.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры.

Р.Ахундова родилась 7 августа 1931 года в Баку.

Окончив Бакинское хореографическое училище, c 1952 года начала работать в Бакинском театре оперы и балета. Совместно с мужем Максудом Мамедовым поставила балеты "Каспийская баллада", "Тени Гобустана", "Калейдоскоп", "Тропою грома" и другие.

В 1972—1973 годах работала балетмейстером и педагогом в Алжире.