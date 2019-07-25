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Сын Ялчына Рзазаде: У отца проблемы с питанием

Сын Ялчына Рзазаде: У отца проблемы с питанием

"Пока нет никаких продвижений в здоровье отца".

Об этом Report сообщил Орхан Рзазаде - сын лечащегося в одной из турецких больниц народного артиста, певца Ялчына Рзазаде.

По его словам, лечение отца продолжается: "Он подключен к системе, лечение продолжается. Он постоянно под контролем врачей. У него проблемы с питанием, он отказывается порой от еды и питья. После операции у него еще имеются жалобы".

Отметим, что согласно поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, Фонд взял под контроль вопрос, связанный со здоровьем народного артиста Ялчина Рзазаде. Он был направлен на лечение в одну из клиник в Стамбуле. Несколько дней назад его прооперировали. 

У 73-летнего Я.Рзазаде была обнаружена язва желудка.

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