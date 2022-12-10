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Символ культурной столицы перешел от Бурсы к Шуше

Символ культурной столицы перешел от Бурсы к Шуше Девятого декабря состоялась официальная церемония закрытия "Года культурной столицы тюркского мира - Бурса", объявленного ТЮРКСОЙ в 2022 году.
Kультурная политика
10 декабря 2022 г. 01:39
Символ культурной столицы перешел от Бурсы к Шуше

Девятого декабря состоялась официальная церемония закрытия "Года культурной столицы тюркского мира - Бурса", объявленного ТЮРКСОЙ в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью и информационного обеспечения Управления государственного заповедника города Шуша, в ходе церемонии символ культурной столицы перешел от Бурсы к Шуше.

Символ был передан специальному представителю президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдыну Керимову мэром столичного муниципалитета Бурсы Алинуром Акташем.

В мероприятии выступили генеральный директор ТЮРКСОЙ Султан Раев, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, губернатор Бурсы Якуб Джанболат и другие.

Они отметили исключительную значимость объявления города Шуша культурной столицей тюркского мира.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMədəniyyət paytaxtının simvolu Bursadan Şuşaya ötürülüb

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