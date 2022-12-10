Символ культурной столицы перешел от Бурсы к Шуше

Девятого декабря состоялась официальная церемония закрытия "Года культурной столицы тюркского мира - Бурса", объявленного ТЮРКСОЙ в 2022 году.

Девятого декабря состоялась официальная церемония закрытия "Года культурной столицы тюркского мира - Бурса", объявленного ТЮРКСОЙ в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью и информационного обеспечения Управления государственного заповедника города Шуша, в ходе церемонии символ культурной столицы перешел от Бурсы к Шуше.

Символ был передан специальному представителю президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдыну Керимову мэром столичного муниципалитета Бурсы Алинуром Акташем.

В мероприятии выступили генеральный директор ТЮРКСОЙ Султан Раев, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, губернатор Бурсы Якуб Джанболат и другие.

Они отметили исключительную значимость объявления города Шуша культурной столицей тюркского мира.