Символ культурной столицы перешел от Бурсы к Шуше

Девятого декабря состоялась официальная церемония закрытия "Года культурной столицы тюркского мира - Бурса", объявленного ТЮРКСОЙ в 2022 году.
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Символ был передан специальному представителю президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдыну Керимову мэром столичного муниципалитета Бурсы Алинуром Акташем.
В мероприятии выступили генеральный директор ТЮРКСОЙ Султан Раев, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, губернатор Бурсы Якуб Джанболат и другие.
Они отметили исключительную значимость объявления города Шуша культурной столицей тюркского мира.