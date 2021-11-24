Швыдкой: Низами Гянджеви проповедовал актуальные и на cегодня идеи мира

Поэзия Низами Гянджеви проповедует любовь и мир - темы особенно важные и на сегодняшний день.

Поэзия Низами Гянджеви проповедует любовь и мир - темы особенно важные и на сегодняшний день.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Спецпредставитель президента РФ отметил, что подобная философия "любви и мира" важна не только с учетом конфликта, который был между Азербайджаном и Арменией, но "была актуальна и в те сложные времена, когда это было написано".

"Поэзия Низами важна для понимания мира того времени и географии, а также сегодняшней культуры", - заявил М. Швыдкой.

Напомним, сегодня в Баку в рамках года Низами Гянджеви, объявленного по случаю 880-летия со дня рождения этого видного представителя мировой литературы, гениального азербайджанского мыслителя и поэта, при поддержке министерства культуры Азербайджана и Исполнительной власти города Баку стартовал международный форум на тему "Творчество Низами Гянджеви - как мост между культурами".