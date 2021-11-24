О нас
Report Georgia
Аудио новости

Швыдкой: Низами Гянджеви проповедовал актуальные и на cегодня идеи мира

Швыдкой: Низами Гянджеви проповедовал актуальные и на cегодня идеи мира Поэзия Низами Гянджеви проповедует любовь и мир - темы особенно важные и на сегодняшний день.
Kультурная политика
24 ноября 2021 г. 12:54
Швыдкой: Низами Гянджеви проповедовал актуальные и на cегодня идеи мира
Михаил Швыдкой

Поэзия Низами Гянджеви проповедует любовь и мир - темы особенно важные и на сегодняшний день.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Спецпредставитель президента РФ отметил, что подобная философия "любви и мира" важна не только с учетом конфликта, который был между Азербайджаном и Арменией, но "была актуальна и в те сложные времена, когда это было написано".

"Поэзия Низами важна для понимания мира того времени и географии, а также сегодняшней культуры", - заявил М. Швыдкой.

Напомним, сегодня в Баку в рамках года Низами Гянджеви, объявленного по случаю 880-летия со дня рождения этого видного представителя мировой литературы, гениального азербайджанского мыслителя и поэта, при поддержке министерства культуры Азербайджана и Исполнительной власти города Баку стартовал международный форум на тему "Творчество Низами Гянджеви - как мост между культурами".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
21 ноября 2021 г. 17:22
Сульшер покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтеда
Сульшер покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтеда"
21 ноября 2021 г. 14:34
Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на ЧМ в Баку
Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на ЧМ в Баку
21 ноября 2021 г. 15:09
Руководство Манчестер Юнайтед уволит главного тренера
Руководство "Манчестер Юнайтед" уволит главного тренера
21 ноября 2021 г. 12:22
Пропавшая китайская теннисистка появилась на публике
Пропавшая китайская теннисистка появилась на публике
21 ноября 2021 г. 16:12
Боксер Портер объявил о завершении карьеры
Боксер Портер объявил о завершении карьеры
21 ноября 2021 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi