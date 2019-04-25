Швыдкой: Азербайджан мог бы участвовать в крупных совместных культурных и научных проектах ЕАЭС

Азербайджан мог бы участвовать в крупных совместных культурных и научных проектах ЕАЭС.

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Михаил Швыдкой журналистам в Санкт-Петербурге.

"ЕАЭС - удобная площадка для создания больших совместных проектов, в том числе и со странами, которые не входят в союз, например, с Азербайджаном. Тем более что сейчас в Азербайджане сотрудничают в самых разных направлениях - культуре, науке, образовании", - заявил М.Швыдкой.

По его словам, каждая из стран постсоветского пространства придерживается своих интересов. "Тем не менее на этом пространстве появились различные объединения, в том числе СНГ, которые развивают разного рода направления сотрудничества", - сказал спецпредставитель президента России.

Он выразил мнение, что одна из вещей, которая может объединить страны постсоветского пространства - это реализация различного рода больших совместных гуманитарных проектов, в том числе и в рамках ЕАЭС, несмотря на экономическую составляющую.