Шведский режиссер снимет фильм о Нахчыване и Иреване

Шведский фотограф и режиссер документальных фильмов Микаэль Силькеберг снимет фильм о Нахчыване и Иреване.
Как сообщает местное бюро
В ходе беседы они обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере кино.
Гость также рассказал, что в Швеции будет организована выставка фотографий, посвященная автономной республике.
Отметим, что шведский режиссер посетил и сделал фотоснимки таких исторических и культурных памятников, как историко-культурный музей "Алинджагала", религиозно-культурный монументальный комплекс "Святилище Асхаби-Кахф”, музей Гейдара Алиева, Государственный историко-архитектурный музей "Ханский дворец", музейный комплекс "Момине Хатун" и музей под открытым небом, Нахчыванский Государственный картинная галерея.
Кроме того, в Молодежном центре Нахчывана состоялся показ документального фильма "Легенда о Харыбюльбюле", снятого по сценарию Микаэля Силькеберга.