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Шведский режиссер снимет фильм о Нахчыване и Иреване

Шведский режиссер снимет фильм о Нахчыване и Иреване Шведский фотограф и режиссер документальных фильмов Микаэль Силькеберг снимет фильм о Нахчыване и Иреване.
Kультурная политика
8 ноября 2023 г. 01:23
Шведский режиссер снимет фильм о Нахчыване и Иреване

Шведский фотограф и режиссер документальных фильмов Микаэль Силькеберг снимет фильм о Нахчыване и Иреване.

Как сообщает местное бюро Report, об этом находящийся с визитом в Нахчыване режиссер сказал на встрече с заместителем министра культуры Автономной Республики Гасаном Сеидовым.

В ходе беседы они обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере кино.

Гость также рассказал, что в Швеции будет организована выставка фотографий, посвященная автономной республике.

Отметим, что шведский режиссер посетил и сделал фотоснимки таких исторических и культурных памятников, как историко-культурный музей "Алинджагала", религиозно-культурный монументальный комплекс "Святилище Асхаби-Кахф”, музей Гейдара Алиева, Государственный историко-архитектурный музей "Ханский дворец", музейный комплекс "Момине Хатун" и музей под открытым небом, Нахчыванский Государственный картинная галерея.

Кроме того, в Молодежном центре Нахчывана состоялся показ документального фильма "Легенда о Харыбюльбюле", снятого по сценарию Микаэля Силькеберга.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsveçli rejissor Naxçıvan və İrəvanla bağlı film çəkəcək

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