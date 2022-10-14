Шуша и Кайсери стали городами-побратимами

Подписан протокол о побратимстве азербайджанского города Шуша и турецкого города Кайсери.

Подписан протокол о побратимстве азербайджанского города Шуша и турецкого города Кайсери.

Об этом Report сообщили в Управлении государственного заповедника города Шуша.

Документ подписали председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов, находящийся с визитом в Кайсери, и мэр столичного муниципалитета Кайсери Мемдух Бююккылыч. Между сторонами запланированы совместные программы, проекты, организация взаимных визитов, а также обмен опытом и информацией, сотрудничество в области искусства, культуры, туризма, науки, торговли и информационных технологий.

Представители городов также будут сотрудничать в рамках программы ЮНЕСКО "Сеть творческих городов" для дальнейшего развития отношений.