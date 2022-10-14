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Шуша и Кайсери стали городами-побратимами

Шуша и Кайсери стали городами-побратимами Подписан протокол о побратимстве азербайджанского города Шуша и турецкого города Кайсери.
Kультурная политика
14 октября 2022 г. 14:57
Шуша и Кайсери стали городами-побратимами

Подписан протокол о побратимстве азербайджанского города Шуша и турецкого города Кайсери.

Об этом Report сообщили в Управлении государственного заповедника города Шуша.

Документ подписали председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов, находящийся с визитом в Кайсери, и мэр столичного муниципалитета Кайсери Мемдух Бююккылыч. Между сторонами запланированы совместные программы, проекты, организация взаимных визитов, а также обмен опытом и информацией, сотрудничество в области искусства, культуры, туризма, науки, торговли и информационных технологий.

Представители городов также будут сотрудничать в рамках программы ЮНЕСКО "Сеть творческих городов" для дальнейшего развития отношений.

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Версия на английском языке ФотоShusha and Kayseri become sister cities
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa ilə Türkiyənin Kayseri şəhəri qardaşlaşıb

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