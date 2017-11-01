Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский город Шеки включен в Cеть творческих городов ЮНЕСКО. Как сообщает Report, всего список дополнительно пополнили 64 города, расположенных в 44 странах мира.

Например, итальянский Пезаро славится музыкальными традициями, норвежский Лиллехаммер – достижениями в области литературы, французский Лимож известен декоративно-прикладным искусством, а американский Сан-Антонио – кулинарными изысками. Алматы отличился в области музыкального творчества, а Шеки привлек внимание декоративно-прикладным и народным искусством.

Сеть ЮНЕСКО была создана в 2004 году, чтобы использовать творческий потенциал городов для социально-экономического развития. География последовательно расширяется – сегодня в Сеть входят 180 городов в 72 странах, расположенных практически во всех регионах мира.

В рамках проекта его участники имеют возможность делиться опытом и обмениваться информацией. Следующее ежегодное заседание Сети творческих городов пройдет в 2018 году в польских городах Кракове и Катовице.