Шамкир выбран для участия в программе ЕС "Креативные города"

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Шамкир выбран для участия в программе Европейского союза "Креативные города".

Как сообщает Report со ссылкой на British Council, программа ЕС - Восточного партнерства "Культура и Креативность" , которая осуществляется под руководством British Council с 2015 года приступила к реализации программы, призванной помочь малым и средним городам и регионам расширить свой творческий потенциал.

Цель Инициативы "Креативные Города и Регионы" состоит в повышении информированности всех основных сторон о потенциале культурных и креативных секторов, в сборе информации о местных культурных и креативных ресурсах. В рамках программы будут разработаны конкретные предложения по развитию потенциала культурных и креативных отраслей, по формированию местной культурной среды, созданию кластеров местных предприятий, по повышению качества услуг туристического сектора.

Предусмотрено проведение мероприятий на основе самых современных методик с привлечением квалифицированных специалистов. Участники получат доступ к использованию определенной информации, предназначенной для представителей городов/регионов и их сообществ, что поможет им в расширении и укреплении творческого потенциала этих регионов. Кроме того они получат возможность работать совместно с экспертами и построить партнерства с коллегами из других стран Восточного партнерства.

Всего из 6 стран Восточного партнерства было подано 84 заявки.