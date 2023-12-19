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Шахин Сеидзаде: За последние годы население Ичеришехер не сократилось

Шахин Сеидзаде: За последние годы население Ичеришехер не сократилось За последние годы население Ичеришехер не сократилось.
Kультурная политика
19 декабря 2023 г. 11:10
Шахин Сеидзаде: За последние годы население Ичеришехер не сократилось

За последние годы население Ичеришехер не сократилось.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде в ходе выступления на впервые проводимом в Азербайджане форуме "Культурное наследие".

По его словам, сохранение удовлетворенности жителей за счет создания условий для туризма в Ичеришехер является одним из приоритетных вопросов.

"На территории Ичеришехер очень много исторических памятников. Эти памятники занимают 85% территории старого города. Здесь ведется строгий контроль даже за незначительным ремонтом, к примеру, за заменой окон. Ичеришехер - это жилой район, и мы очень тесно контактируем с жителями. За последние годы население Ичеришехер не сократилось", - сказал Сеидзаде.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Seyidzadə: "İçərişəhərdə əhali azalmayıb"

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