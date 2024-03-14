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Шахин Мустафаев: В Список культурного наследия ЮНЕСКО включены 47 памятников тюркских народов

Шахин Мустафаев: В Список культурного наследия ЮНЕСКО включены 47 памятников тюркских народов В Список культурного наследия ЮНЕСКО включены 47 памятников материальной культуры тюркских народов.
Kультурная политика
14 марта 2024 г. 11:21
Шахин Мустафаев: В Список культурного наследия ЮНЕСКО включены 47 памятников тюркских народов

В Список культурного наследия ЮНЕСКО включены 47 памятников материальной культуры тюркских народов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев на международной конференции в Баку на тему "Изучение и сохранение исторического и культурного наследия тюркского мира с точки зрения ЮНЕСКО".

По его словам, сущность каждого народа проявляется в его материальном и нематериальном культурном наследии: "Народ, который теряет это наследие, теряет свой культурный облик. Существует древняя культура тюркских народов, широко распространенная в Евразии, в том числе в ряде стран Европы".

Мустафаев сказал, что сегодня продвижение культурного наследия во всем мире должно быть одним из главных приоритетов: "В этой связи расширение отношений с ЮНЕСКО является одним из основных направлений. Соответствующие структуры должны сотрудничать для продвижения нашего общего культурного наследия в мире".

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Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: Türk xalqlarının 47 abidəsi UNESCO-nun mədəni irs siyahısına salınıb

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