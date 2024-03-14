Шахин Мустафаев: Ряд международных организаций применяют двойные стандарты к Азербайджану

Ряд международных организаций применяют двойные стандарты, когда речь заходит о культурном наследии Азербайджана и тюркской культуре в целом.

Ряд международных организаций применяют двойные стандарты, когда речь заходит о культурном наследии Азербайджана и тюркской культуре в целом.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев.

По его словам, предвзятое отношение проявляется и после освобождения азербайджанских земель от оккупации.

"Карабах всегда был и будет неотъемлемой частью Азербайджана. Памятники культуры на его территории принадлежат азербайджанскому народу. Азербайджан охраняет и восстанавливает все памятники культуры в их первозданном виде. Восстановление исторических и культурных памятников на освобожденных территориях является показателем трепетного отношения к культурному населению", - сказал Ш.Мустафаев.