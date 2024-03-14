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Шахин Мустафаев: Ряд международных организаций применяют двойные стандарты к Азербайджану

Шахин Мустафаев: Ряд международных организаций применяют двойные стандарты к Азербайджану Ряд международных организаций применяют двойные стандарты, когда речь заходит о культурном наследии Азербайджана и тюркской культуре в целом.
Kультурная политика
14 марта 2024 г. 12:35
Шахин Мустафаев: Ряд международных организаций применяют двойные стандарты к Азербайджану

Ряд международных организаций применяют двойные стандарты, когда речь заходит о культурном наследии Азербайджана и тюркской культуре в целом.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев.

По его словам, предвзятое отношение проявляется и после освобождения азербайджанских земель от оккупации.

"Карабах всегда был и будет неотъемлемой частью Азербайджана. Памятники культуры на его территории принадлежат азербайджанскому народу. Азербайджан охраняет и восстанавливает все памятники культуры в их первозданном виде. Восстановление исторических и культурных памятников на освобожденных территориях является показателем трепетного отношения к культурному населению", - сказал Ш.Мустафаев.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: Bəzi beynəlxalq qurumlar Azərbaycanın mədəni irsinə ikili standartla yanaşırlar

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