Шафига Мамедова: Проведение кинофорума - знаменательное событие

Проведение кинофорума на тему "Азербайджанское кино - 125. Реальность, вызовы и цели" при совместной организации министерства культуры и Центра Гейдара Алиева является знаменательным событием.

Проведение кинофорума на тему "Азербайджанское кино - 125. Реальность, вызовы и цели" при совместной организации министерства культуры и Центра Гейдара Алиева является знаменательным событием.

Как сообщает Report, об этом председатель Союза кинематографистов Азербайджана, народная артистка Шафига Мамедова заявила во время выступления на кинофоруме.

Говоря о поддержке, оказываемой на государственном уровне для развития сферы театра и кино, Ш.Мамедова рассказала о пути развития, пройденном азербайджанским кино. Она особо отметила внимание и заботу великого лидера Гейдара Алиева к киноиндустрии, людям культуры и искусства в целом.