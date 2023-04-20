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Шафига Мамедова: Проведение кинофорума - знаменательное событие

Шафига Мамедова: Проведение кинофорума - знаменательное событие Проведение кинофорума на тему "Азербайджанское кино - 125. Реальность, вызовы и цели" при совместной организации министерства культуры и Центра Гейдара Алиева является знаменательным событием.
Kультурная политика
20 апреля 2023 г. 14:03
Шафига Мамедова: Проведение кинофорума - знаменательное событие

Проведение кинофорума на тему "Азербайджанское кино - 125. Реальность, вызовы и цели" при совместной организации министерства культуры и Центра Гейдара Алиева является знаменательным событием.

Как сообщает Report, об этом председатель Союза кинематографистов Азербайджана, народная артистка Шафига Мамедова заявила во время выступления на кинофоруме.

Говоря о поддержке, оказываемой на государственном уровне для развития сферы театра и кино, Ш.Мамедова рассказала о пути развития, пройденном азербайджанским кино. Она особо отметила внимание и заботу великого лидера Гейдара Алиева к киноиндустрии, людям культуры и искусства в целом.

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Версия на азербайджанском языке Şəfiqə Məmmədova: "Ulu Öndər Heydər Əliyev kino sənətini çox sevirdi və layiqincə qiymətləndirirdi"

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