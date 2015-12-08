Сербская певица исполнила песню "Sarı gəlin" на азербайджанском языке

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанская национальная песня «Sarı Gəlin» прозвучала в Белграде во время открытия выставки российского фотографа Ильмара «Лица Белграда» в галерее «Дом Джуры Якшича».

Как сообщает Report со ссылкой на сербские СМИ, «Sari Gelin» была исполнена сербской певицей группы NIT Иваной Мунджей на азербайджанском языке.

Помимо "Sarı gəlin" на открытии также были исполнены национальные песни на сербском и русском языках.

Отметим, что на выставке были представлены фотографии людей разных возрастов, профессий, национальностей, которые составляют гармоничную мозаику целостного образа Белграда. Проживающая в столице Сербии азербайджанка Наргиз Мамедова также была участником этого проекта, в рамках которого рассказала о родном Азербайджане и представила сербским читателям книгу об азербайджанской национальной кухне.