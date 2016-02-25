 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сербская оперная певица исполнила "Элегию" в память жертв Ходжалинской трагедии - ВИДЕО

    Азербайджанский культурный центр в Белграде подготовил видеоклип, посвященный трагическим событиям в Ходжалы

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский культурный центр в Белграде при поддержке посольства Азербайджана в Сербии подготовил видеоклип, посвященный трагическим событиям в Ходжалы

    Как сообщили Report в Азербайджанском культурном центре в Сербии, в видеоклипе сербская оперная певица Наташа Йович, а также директор Азербайджанского культурного центра, профессор Академии Искусств Нови Сада Зарифа Ализаде исполнили произведение под названием "Элегия".

    В видеоклипе дается информация о тех, кто совершил Ходжалинский геноцид, а также о погибших в этой трагедии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi