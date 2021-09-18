Сегодня в Шуше начинается международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли

В этом году День национальной музыки будет особенно знаменательным.

В этом году День национальной музыки будет особенно знаменательным.

Как передает Report, через 30 лет в культурной столице Азербайджана - Шуше впервые пройдет Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли.

Так, сегодня - 18 сентября под руководством народного артиста Агаверди Пашаева в Шуше состоится концерт под открытым небом с участием Азербайджанского Государственного ансамбля песни и танца имени Ф.Амирова и известных солистов.

Кроме того, в рамках этого фестиваля запланировано несколько мероприятий в Баку, Гяндже, Агдаме. В то же время в рамках нынешнего фестиваля у молодежи впервые появилась возможность проявить себя на большой сцене.

Наряду с художественными коллективами и солистами Азербайджана, планируется выступление известных музыкантов из США и Польши.

В связи с текущими условиями пандемии доступ к мероприятиям будет возможен только по специальным приглашениям и паспорту COVID-19.

Напомним, что с 2009 года 18 сентября - день рождения основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеира Гаджибейли в нашей стране отмечается как День национальной музыки.

Наряду с многогранной деятельностью композитора, ученого, писателя, публициста, общественного и политического деятеля, Узеир Гаджибейли также известен как основатель первой оперы на Востоке.

История азербайджанского национального оперного искусства началась с оперы "Лейли и Меджнун", которая была поставлена на сцене 113 лет назад Узеиром Гаджибейли. Первым дирижером оперы был Абдуррахим бек Ахвердиев, режиссер Гусейн Араблинский, Гусейнгулу Сарабский исполнил роль Меджнуна, а помощник повара Абдуррахим Фараджев выступил в роли Лейли. Премьера спектакля состоялась 12 января 1908 года (25) в Баку, в театре Гаджи Зейналабдина Тагиева.

"Лейли и Меджнун", написанная по мотивам одноименной поэмы гениального азербайджанского поэта Мухаммеда Физули, является первой оперой не только в Азербайджане, но и на Востоке. История оперы древнего Востока началась именно с этого дня.

После успеха этой оперы Узеир бека, одна за другой последовали также национальные оперы – "Шейх Санан" (1909), "Рустам и Сохраб" (1910), "Шах Аббас и Хуршидбану", "Асли и Керем" (1912), "Харун и Лейла" (1915).

Кульминацией творчества Узеира Гаджибейли стала опера "Кероглу". Опера "Кероглу" является одним из ярких образцов не только азербайджанской культуры, но и занимает достойно место в ряду мировых опер. Она неоднократно шла на московской сцене и восхищала зрителей в театрах оперы и балета бывших советских республик.

Незавершенной осталась опера Узеира Гаджибейли "Фируза". Особенно примечательна среди музыкальных отрывков этой оперы, подготовленной на основе народных легенд, ария "Фирузы", основанная на народных традициях. Возможно, поэтому на протяжении многих лет ее исполняют певцы.

Создание первой оперетты на Востоке также связано с именем Узеира Гаджибейли. Первой музыкальной комедией гениального композитора является трехактная комедия "Муж и жена". Это произведение является первым образцом музыкальной комедии в Азербайджане. Первая постановка произведения состоялась в 1910 году. В ролях выступили Г.Сарабский (Мерджан бек), А.Агдамский (Миннет ханым) и другие.

Второй музыкальной комедией автора является комедия "Не та, так эта". Первая демонстрация произведения состоялась в апреле 1911 года в Баку. Затем музыкальная комедия была переведена на различные языки и поставлена на сцене.

Третьей и последней музыкальной комедией бессмертного композитора стала "Аршин мал алан". Эта оперетта переведена на около 70 различных языков, поставлена на сцене более 100 театров. "Аршин мал алан" была экранизирована пять раз, неоднократно была записана на граммофонные пластинки. На основе этой музыкальной комедии впервые в 1916 году был снят "немой" художественный фильм.