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    Сегодня в Баку состоится концерт, посвященный 100-летию АДР

    В 22:00 ожидается грандиозный фейерверк

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Baku Crystal Hall состоится торжественная концертная программа, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

    Как сообщили Report из Фонда Гейдара Алиева, на концерте выступят знаменитые деятели культуры и искусства.

    Концерт будет транслироваться с 20:00 в прямом эфире на большом мониторе, установленном на площадке позади Азербайджанского государственного кукольного театра в Приморском национальном парке.

    В 22:00 ожидается грандиозный фейерверк.

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