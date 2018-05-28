Сегодня в Баку состоится концерт, посвященный 100-летию АДР

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Baku Crystal Hall состоится торжественная концертная программа, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили Report из Фонда Гейдара Алиева, на концерте выступят знаменитые деятели культуры и искусства.

Концерт будет транслироваться с 20:00 в прямом эфире на большом мониторе, установленном на площадке позади Азербайджанского государственного кукольного театра в Приморском национальном парке.

В 22:00 ожидается грандиозный фейерверк.