Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечается "Од чершенбеси" ("Вторник огня"). Report напоминает, что "од чершенбеси" это второй после "су чершенбеси" вторник накануне праздника Новруз. Огонь в мышлении и сознании тюрков живет как символ святости, эта символичность огня дошла и до наших дней. Значение "од чершенбеси" заключается в том, что огонь, считаясь священным, оберегает людей от зла, очищает его, дает веру в торжество добра.

В "од чершенбеси" принято разжигать костры и перепрыгивать через них. По народному поверью, таким образом, человек избавляется от всех невзгод и неприятностей. Как и в другие вторники, в "од чершенбеси" должны разжигаться очаги и на них готовится угощения. Еще с древнейших времен люди бережно относились к огню и охраняли его. А разжигание костра в крепости всегда означало какое-то событие. Это ярко прослеживается и в дастане "Деде Коркуд".

Есть множество пословиц и поговорок, связанных с огнем. По поверьям, когда приближаешься к очагу, то надо поздороваться с ним. Если огонь будет гореть с копотью, то приедет гость издалека. Если дрова в очаге горят с треском, то значит кто-то говорит о тебе.

Огонь - основной мотив во время празднования всех вторников, предшествующих празднику Новруз.