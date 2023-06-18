Сегодня в Азербайджане начинается VI Международный фестиваль мугама "Мир мугама"

Сегодня в Азербайджане начинается VI Международный фестиваль мугама "Мир мугама".

Сегодня в Азербайджане начинается VI Международный фестиваль мугама "Мир мугама".

Как передает Report, VI Международный фестиваль мугама "Мир мугама", который продлится с 18 по 25 июня, организован Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры при поддержке Министерства науки и образования и Азербайджанской национальной консерватории.

Нашу страну на фестивале представляют победители состоявшегося 24-27 апреля Национального конкурса мугама. В рамках фестиваля в Баку, Агджабеди и Шуше будут организованы различные концерты.

Музыкальный праздник начнется сегодня во Дворце Гейдара Алиева концертом народного артиста Алима Гасымова и в Национальной консерватории - концертом народного артиста Энвера Садыгова и заслуженного артиста Эмиля Афрасияба.

19 июня фестиваль продолжится в Международном центре мугама, Национальной консерватории и Музее каменной летописи концертами заслуженного артиста Эльчина Ширинова и ряда исполнителей мугама из Азербайджана, Дауда Хана Садозаи из Афганистана и Махана Мирараба из Ирана.

Очередные выступления в рамках фестиваля "Мир мугама" состоятся 20 июня в Зале камерной и органной музыки, Международном центре мугама, Национальной консерватории, где пройдут выступления народной артистки Азербайджана Сакины Исмайловой, лауреата международных конкурсов Этибара Асадли, Васуматхи Бадринатхана из Индии и Канку Коуятена из Мали.

На следующий день фестиваля - 21 июня - ожидаются выступления оркестра "Джаденза", функционирующего при Азербайджанском государственном Университете культуры и искусства, пианиста Турала Рафаэля, Маджади Наххаса из Иордании, Ильоса Арабова из Узбекистана и Сардора Солиева из Таджикистана.

22 июня в Международном центре мугама на сцену выйдут Мустфа Саид из Египта и ансамбль "Асил", в Национальной консерватории - Фирудин Гамидов из Азербайджана, Варижашри Венугопал из Индии, в Зале камерной и органной музыки – ансамбль En Chordais.

24 июня в Центре Гейдара Алиева состоится концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, в Национальной консерватории – народного артиста, ханенде Тейюба Асланова и пианиста Ниджата Асланова.

В рамках фестиваля в городе Агджабеди будет организован концерт с участием исполнителей мугама. В различных местах культурной столицы Азербайджана – города Шуша – будут звучать мугамы и поэтические выступления. В дни фестиваля планируется проведение международного симпозиума, в Ичеришехер будут представлены инструментальные мугамы, в течение 24 часов на одном и том же пространстве будет организован марафон мугама в исполнении сменяющих друг друга 24 групп, а под открытым небом – "час мугама".

В последний день – 25 июня – в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магамаева пройдет церемония закрытия фестиваля "Мира мугама". Здесь после награждения победителей Международного конкурса мугама, проводимого в рамках фестиваля, состоится концерт.

Победителей конкурса из числа ханенде и инструментальных исполнителей отберет международное жюри из Азербайджана, Великобритании, Ирака, Узбекистана и Турции.

В последние годы в Азербайджане проделана фундаментальная работа в области сохранения и развития искусства мугама. Как результат поддержки, которую Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева оказывает культуре и искусству мугама, а также проводимой в этом направлении работы, в 2008 году азербайджанский мугам был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Напомним, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Мехрибан Алиевой, с 2009 года организуются национальные конкурсы мугама и международные фестивали мугама. Цель проектов заключается в том, чтобы еще раз продемонстрировать и сохранить мугам, являющийся национальным достоянием азербайджанского народа, в контексте мировой культуры.