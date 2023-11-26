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Сегодня состоится показ гала-концерта конкурса "Бакинская осень 2023 - 35 лет спустя"

Сегодня состоится показ гала-концерта конкурса "Бакинская осень 2023 - 35 лет спустя" Сегодня в 22:00 на канале Mədəniyyət TV состоится показ гала-концерта конкурса "Бакинская осень 2023 - 35 лет спустя".
Kультурная политика
26 ноября 2023 г. 19:16
Сегодня состоится показ гала-концерта конкурса Бакинская осень 2023 - 35 лет спустя

Сегодня в 22:00 на канале Mədəniyyət TV состоится показ гала-концерта конкурса "Бакинская осень 2023 - 35 лет спустя".

Как передает Report, на музыкальном мероприятии, которое состоялось 3 ноября во Дворце Гейдара Алиева, были объявлены победители конкурса и прошла церемония их награждения.

На сцене победители в пяти разных жанрах исполнили песни, которые принесли им победу. Танцевальные группы выступили с лучшими хореографами, вокалисты - с самыми успешными исполнителями оригинального жанра, а новые звезды спели дуэтами со знаменитостями нашей эстрады и любимыми исполнителями.

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Версия на азербайджанском языке Видео“Bakı payızı 2023 - 35 il sonra” yarışmasının qala-konserti televiziyada yayımlanacaq

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