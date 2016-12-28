Сегодня отмечают юбилей Зейнаб Ханларовой

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения народной артистки СССР и Азербайджана Зейнаб Ханларовой.

Как сообщает Report, народной артистке исполняется 80 лет.

Ханларова Зейнаб Яхья гызы родилась 28 декабря 1936 года в городе Баку.

В 1961 году окончила Бакинское музыкальное училище им. А.Зейналлы. Исполняла партии Лейли и Меджнун, а также произведения таких композиторов, как Гара Гараев, Фикрет Амиров, Ариф Меликов, Тофиг Гулиев, Джахангир Джахангиров, Рауф Гаджиев, Алекбер Тагиев и другие.

С 1958 года является артисткой Комитета радио и телепередач Азербайджана, а с 1961 года - солисткой академического театра оперы и балета имени Ф.Ахундова. Является лауреатом Государственной премии Азербайджанской ССР, лауреатом всесоюзной "Золотой пластинки", почетной гражданкой Алжира и Узбекистана, с 1967 года - заслуженной артисткой, а с 1975 года - народной артисткой Азербайджанской ССР, с 1980 года - народной артисткой СССР.

Награждена орденами "Истиглал" и "Шохрат" независимого Азербайджана. Была депутатом Верховного совета Азербайджанской ССР XI-XII созывов, депутатом Милли Меджлиса I, II, III и IV . В 2015 году была избрана депутатом от Абшерон-Гобустанского избирательного округа №50. Является членом комитета культуры Милли Меджлиса.

26 декабря этого года президент Ильхам Алиев наградил народную артистку Зейнаб Ханларову орденом "Гейдара Алиева" за особые заслуги в развитии культуры Азербайджана.