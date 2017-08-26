Сегодня международный день азербайджанского мугама и музыки

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ 26 августа отмечается Международный день азербайджанского мугама и День музыки стран, расположенных на Великом Шелковом пути.

Как сообщает Report, это решение было принято мэрией канадского города Ниагара и руководством традиционного ежегодного Международного Ниагарского музыкального фестиваля в 2010 году.

Отметим, что мугам и исполнение на таре по решению ЮНЕСКО включен в список сокровищниц мировой культуры нематериального наследия человечества.

Для поддержки данного вида искусства в Азербайджане организуется конкурс "Мир мугама", концерты мугама, симпозиумы, выпущены альбом "Карабахские ханенде", журнал "Мугам", издана "Энциклопедия мугама", сборник "Азербайджанский мугам", состоящий из 8 дисков.

Мугам стоит в основе успеха национальной музыкальной культуры Азербайджана. Узеир Гаджибеков написал оперу "Лейли и Меджнун" на основе мугама, симфонические мугамы Фикрета Амирова "Шур" и "Курд-Овшары" положили основу жанра "симфонический мугам". В творчестве Ниязи, Кара Караева, Солтана Гаджибекова, Джовдата Гаджиева, Агшина Ализаде, Арифа Меликова, Фирангиз Ализаде принципы мугама преподнесены в современной технике. В.Мустафазаде принес мугам в джаз-искусство.

Открытое еще в 1922 году в Баку первое музучилище европейского типа включало изучение мугама.