Сегодня День национального кино Азербайджана

Сегодня в Азербайджане отмечается День национального кино.

Сегодня в Азербайджане отмечается День национального кино.

Как напоминает Report, 2 августа 1898 года в Баку был продемонстрирован первый короткометражный немой фильм "Попался" ("İlişdin") производства азербайджанской кинематографии.

В 1898 году Александром Мишоном снято несколько документальных сюжетов, такие как "Пожар на Биби-Эйбате", "Нефтяной фонтан на промысле Балаханы", "Народное гулянье в городском саду", "Кавказский танец". Зрителям эти фильмы были показаны на специально организованном киносеансе 2 августа того же года.

"День национального кино Азербайджана" появился в календаре официальных праздников Азербайджанской Республики в 2000 году, после того, как 18 декабря 2000 года, общенациональный лидер Гейдар Алиев, учитывая заслуги деятелей культуры Азербайджана в развитии национального кинематографа, подписал указ "Об учреждении Дня национального кино".

В 1998 году в Баку был проведен "Фестиваль фестивалей", посвященный столетию азербайджанского кино, одним из почетных гостей которого являлся Президент Ильхам Алиев.