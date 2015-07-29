Министерство предупреждает готовящихся к поездке за рубеж граждан страны

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма предупреждает готовящихся к путешествию граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с летним сезоном в статистике выезжающих за рубеж азербайджанских туристов наблюдается заметный рост.

Министерство доводит до сведения населения, что обратившиеся в турагентства должны обратить внимание на наличие выданной министерством культуры и туризма лицензии и требовать от турагентств заключения с ними контракта в соответствии с требованиями ст. 9.1 закона Азербайджанской Республики "О туризме".

Кроме того, отдыхающим в пределах страны гражданам рекомендуется останавливаться в отелях, получивших лицензию министерства.

Отметим, что при возникновении проблем гражданам рекомендуется обратиться в министерство по номеру (012) 492 88 50, или же по электронному адресу muraciet@mct.gov.az.