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    Министерство предупреждает готовящихся к поездке за рубеж граждан страны

    Граждане должны требовать от турагентств заключения с ними контракта

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма предупреждает готовящихся к путешествию граждан Азербайджана.

    Как сообщает Report, в связи с летним сезоном в статистике выезжающих за рубеж азербайджанских туристов наблюдается заметный рост.

    Министерство доводит до сведения населения, что обратившиеся в турагентства должны обратить внимание на наличие выданной министерством культуры и туризма лицензии и требовать от турагентств заключения с ними контракта в соответствии с требованиями ст. 9.1 закона Азербайджанской Республики "О туризме".

    Кроме того, отдыхающим в пределах страны гражданам рекомендуется останавливаться в отелях, получивших лицензию министерства.

    Отметим, что при возникновении проблем гражданам рекомендуется обратиться в министерство по номеру (012) 492 88 50, или же по электронному адресу muraciet@mct.gov.az. 

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