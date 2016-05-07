Самра Рагимли исполнила азербайджанскую песню "Sarı gəlin" на пресс-конференции в рамках "Евровидения" - ВИДЕО

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Я усердно готовилась ко второй репетиции. Я все еще болею, но уже чувствую себя гораздо лучше, чем при первой репетиции".

Как сообщает Report, об этом сказала на пресс-конференции представительница Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2016" в Стокгольме Самра Рагимли.

По ее словам, во время второй репетиции основное внимание было уделено работе со светом и хореографией. Кроме того, С.Рагимли добавила, что решила использовать два типа сценического платья, после чего выбор будет сделан в пользу того платья, которое понравится зрителям и журналистам.

С.Рагимли также рассказала о своем участии в турецком варианте конкурса "Voice" и знакомстве с певицей Хадисе: "Участие в этом конкурсе помогло мне. Я узнала многое, выступая в "Voice"".

В конце пресс-конференции С.Рагимли исполнила для зарубежных журналистов азербайджанскую песню "Sarı gəlin".

Отметим, что представительница Азербайджана выступит под №14 в первом полуфинале 10 мая.