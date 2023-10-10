О нас

Сабина Гаджиева: В "Ичеришехер" соблюдается баланс истории и современности

Сабина Гаджиева: В "Ичеришехер" соблюдается баланс истории и современности "Ичеришехер" (Старый город) является прекрасным примером того, как необходимо соблюдать баланс между сохранением исторического наследия и созданием современных условий для жизни граждан.
Kультурная политика
10 октября 2023 г. 12:15
Сабина Гаджиева: В Ичеришехер соблюдается баланс истории и современности

"Ичеришехер" (Старый город) является прекрасным примером того, как необходимо соблюдать баланс между сохранением исторического наследия и созданием современных условий для жизни граждан.

Как передает Report, об этом сказала руководитель Государственной службы охраны, развития и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры, заслуженный архитектор Сабина Гаджиева на международной конференции “Жизнеспособные и устойчивые города наследия” в Баку.

С.Гаджиева подчеркнула, что историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" сохранился в своем историческом облике со времен средневековья. В то же время вокруг него можно увидеть исторические памятники более позднего периода, сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Səbinə Hacıyeva: "İçərişəhərdə tarix və müasirliyin balansı qorunur"

Другие новости из категории

В Баку прошла встреча участников III Кинофестиваля Коркут Ата
В Баку прошла встреча участников III Кинофестиваля "Коркут Ата"
10 октября 2023 г. 11:45
Саадат Юсифова: Мониторинг исторических памятников на освобожденных территориях продолжается
Саадат Юсифова: Мониторинг исторических памятников на освобожденных территориях продолжается
10 октября 2023 г. 10:13
В Баку завершился международный фестиваль Nine Senses Fest
ФотоВ Баку завершился международный фестиваль Nine Senses Fest
9 октября 2023 г. 14:34
Завтра в Баку стартует Фестиваль польского кино
ФотоЗавтра в Баку стартует Фестиваль польского кино
9 октября 2023 г. 14:10
В Москве открылась выставка о жизни Гаджи Зейналабдина Тагиева
В Москве открылась выставка о жизни Гаджи Зейналабдина Тагиева
9 октября 2023 г. 12:41
В Баку стартовала обучающая программа для кинопродюсеров
ФотоВ Баку стартовала обучающая программа для кинопродюсеров
9 октября 2023 г. 10:04
Замминистра: Кинофестиваль Коркут Ата способствует воспитанию молодежи в духе патриотизма
Замминистра: Кинофестиваль "Коркут Ата" способствует воспитанию молодежи в духе патриотизма
8 октября 2023 г. 20:54
Азербайджан принимает III Кинофестиваль Тюркского мира Коркут Ата
ФотоАзербайджан принимает III Кинофестиваль Тюркского мира "Коркут Ата"
8 октября 2023 г. 19:56
Гость фестиваля: Ради международного фестиваля Nine Senses Fest я приехал из России
Гость фестиваля: Ради международного фестиваля Nine Senses Fest я приехал из России
8 октября 2023 г. 15:03
Камилла Эфендиева: Фестиваль Nine Senses Fest поразил всех своим великолепием
Камилла Эфендиева: Фестиваль Nine Senses Fest поразил всех своим великолепием
8 октября 2023 г. 14:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi