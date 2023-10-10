Сабина Гаджиева: В "Ичеришехер" соблюдается баланс истории и современности

"Ичеришехер" (Старый город) является прекрасным примером того, как необходимо соблюдать баланс между сохранением исторического наследия и созданием современных условий для жизни граждан.

"Ичеришехер" (Старый город) является прекрасным примером того, как необходимо соблюдать баланс между сохранением исторического наследия и созданием современных условий для жизни граждан.

Как передает Report, об этом сказала руководитель Государственной службы охраны, развития и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры, заслуженный архитектор Сабина Гаджиева на международной конференции “Жизнеспособные и устойчивые города наследия” в Баку.

С.Гаджиева подчеркнула, что историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" сохранился в своем историческом облике со времен средневековья. В то же время вокруг него можно увидеть исторические памятники более позднего периода, сказала она.