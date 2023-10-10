Саадат Юсифова: Мониторинг исторических памятников на освобожденных территориях продолжается

Мониторинг исторических памятников на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана все еще продолжается.

Мониторинг исторических памятников на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана все еще продолжается.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра культуры Саадат Юсифова на международной конференции на тему "Жизнеспособные и устойчивые города наследия" в Баку.

С.Юсифова напомнила, что с момента освобождения территорий от оккупации прошло 3 года.

"Завершить мониторинг за столь короткий период сложно, учитывая сохраняющуюся минную угрозу. Необходимо очистить эти территории от мин, что также требует больших финансовых затрат", - сказала она.