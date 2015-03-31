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    Съемки фильма "Али и Нино" продолжатся в Ичеришехер

    По этой причине с 1-го по 14-ое апреля въезд в крепость будет ограничен

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В апреле в Ичеришехер продолжатся съемки экранизируемого по одноименному произведению Гурбана Саида фильма "Али и Нино".

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

    В связи со съемками с 1-го по 14-ое апреля въезд и передвижение транспорта в Ичеришехер будут ограничены.

    С 4-го апреля будет полностью приостановлено движение транспорта у крепостных стен "Гоша Гала", а въезд в крепость с проспекта Нефтчиляр разрешат лишь жителям Ичеришехер и обладающим электронными картами резидентам.

    Съемки в основном пройдут на площади у крепостных ворот "Гоша Гала" и на улице Асафа Зейналлы.

    Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" примет все необходимые меры для сокращения до минимума возможных неудобств.

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