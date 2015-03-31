Съемки фильма "Али и Нино" продолжатся в Ичеришехер

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В апреле в Ичеришехер продолжатся съемки экранизируемого по одноименному произведению Гурбана Саида фильма "Али и Нино".

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

В связи со съемками с 1-го по 14-ое апреля въезд и передвижение транспорта в Ичеришехер будут ограничены.

С 4-го апреля будет полностью приостановлено движение транспорта у крепостных стен "Гоша Гала", а въезд в крепость с проспекта Нефтчиляр разрешат лишь жителям Ичеришехер и обладающим электронными картами резидентам.

Съемки в основном пройдут на площади у крепостных ворот "Гоша Гала" и на улице Асафа Зейналлы.

Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" примет все необходимые меры для сокращения до минимума возможных неудобств.