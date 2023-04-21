С Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве

С актера Алека Болдуина снимут обвинение в непреднамеренном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, которую он нечаянно застрелил на съемках картины "Ржавчина" (Rust) 21 октября 2021 года.

С актера Алека Болдуина снимут обвинение в непреднамеренном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, которую он нечаянно застрелил на съемках картины "Ржавчина" (Rust) 21 октября 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявили прокуроры Кэри Морриси и Джейсон Льюис.

Они подчеркнули, что это не означает, что Болдуин полностью освобожден от ответственности, обвинения ему могут быть предъявлены снова, расследование продолжается. "Были выявлены новые факты, которые требуют дальнейшего расследования и экспертиз", - говорится в их заявлении.

Обвинения с эксперта по оружию съемочной группы Ханны Гутьеррес-Рид не сняты.