С 1 октября открываются театры и кинотеатры – повысятся ли цены на билеты?

С 1 октября в Азербайджане после длительного перерыва возобновляется деятельность театров и кинотеатров. И тут возникает вполне уместный вопрос, повысятся ли в новом сезоне цены на билеты?

С 1 октября в Азербайджане после длительного перерыва возобновляется деятельность театров и кинотеатров. И тут возникает вполне уместный вопрос, повысятся ли в новом сезоне цены на билеты?

Сотрудник Report связался с представителями ряда театров и кинотеатров, чтобы получить ответ на этот вопрос.

Руководитель пресс-службы Азербайджанского государственного музыкального театра Фарида Асланова сообщила, что вопрос повышения цен даже не обсуждался.

"После смягчения требований особого карантинного режима театр сможет принимать меньшее число зрителей. Поэтому повышение цены на 50% вполне ожидаемо", - сказали в Шекинском государственном драматическом театре.

Руководитель пресс-службы Азербайджанского государственного театра кукол имени Абдуллы Шаига Гамида Рустамова подчеркнула, что цены на билет не изменятся, и продажа билетов будет осуществляться только в кассах театра: "Цены на билет на детские спектакли составит 3 маната, для взрослых - 5 манатов".

Руководитель пресс-службы Академического национального драматического театра Джавид Зейналлы отметил, что никаких новостей о повышении цен на спектакли нет: "Этот вопрос вообще не обсуждается. Цены останутся прежними, как до пандемии, то есть 6-8-10 манатов".

Директор по маркетингу сети кинотеатров Cinemaplus Нара Гасанова также отметила, что решения о повышении цен пока нет.

PR-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев отметил, что цены не изменятся: "Все тарифы ("Студенческий", "Супердень", "Супердень в IMAX" и т.д.) сохранятся. Неиспользованные приглашения с истекшим сроком годности будут действительны до конца года".

Руководитель пресс-службы киноцентра "Низами" Арзу Ахадова отметила, что в настоящее время каких-либо изменений в ценах на билеты не предусмотрено: "Однако если кинодистрибьюторы поднимут цены, то, наверное, мы тоже рассмотрим этот вопрос. В настоящее время роста цен не ожидается".