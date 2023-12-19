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Ряд образцов нематериального культурного наследия Азербайджана включен в Список наследия исламского мира

Ряд образцов нематериального культурного наследия Азербайджана включен в Список наследия исламского мира В столице Марокко – Рабате 18-19 декабря состоялось 11-е заседание Комитета наследия исламского мира (IWHC), действующего при Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры - ИСЕСКО.
Kультурная политика
19 декабря 2023 г. 22:06
Ряд образцов нематериального культурного наследия Азербайджана включен в Список наследия исламского мира

В столице Марокко – Рабате 18-19 декабря состоялось 11-е заседание Комитета наследия исламского мира (IWHC), действующего при Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры - ИСЕСКО.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, решением членов комитета 10 образцов нематериального культурного наследия нашей страны включены в Список наследия исламского мира:

1. Яллы (кечари, тензере) традиционные групповые танцы Нахчывана;

2. Традиция приготовления и подачи долмы, показатель культурного самосознания;

3. Культура пехлеванства, традиционные игры зорхана, виды спорта и борьба;

4. Азербайджанский мугам;

5. Медное ремесло в Лагиче;

6. Човган – традиционная карабахская конная игра;

7. Азербайджанское ашугское творчество;

8. Традиционное искусство изготовления и ношения кялагаи, его символизм;

9. Искусство исполнения на таре и мастерство его изготовления;

10. Традиционное искусство ковроткачества Азербайджана.

Отметим, что 19 декабря в штаб-квартире ИСЕСКО на церемонии с участием официальных лиц Марокко, представителей дипломатических миссий стран-членов организации и членов Комитета наследия исламского мира на основании файлов номинации, подготовленных Министерством культуры Азербайджанской Республики, глава ИСЕСКО, директор организации Салим аль-Малик вручил постоянному представителю Азербайджана в этом учреждении Назиму Самедову сертификат, подтверждающий включение упомянутых элементов в Список наследия исламского мира.

Указанное решение Комитета наследия исламского мира подчеркнуло важную ценность этих элементов нематериального культурного наследия, принадлежащих азербайджанскому народу, а также было обращено внимание на важность обеспечения сохранения, защиты и устойчивости культурного наследия.

Отметим, что в сотрудничестве с ИСЕСКО, членом которого является Азербайджан, тема охраны культурного наследия занимает одно из важных мест.

Отметим, что в 2019 году Ичеришехер (вместе с Девичьей башней и Дворцовым комплексом Ширваншахов), исторический центр Шеки (вместе с Ханским дворцом) и наскальные рисунки Гобустана из Азербайджана были включены в Список наследия исламского мира.

Таким образом, число образцов культурного наследия Азербайджана в Списке наследия исламского мира достигло 13.

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