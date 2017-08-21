Певица Руслана: Я изучаю мугам

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ "Для меня важно и интересно каждое мероприятие, которое проводится в Баку. Здесь мы постоянно работаем с культурными проектами, мы изучаем экзотику Азербайджана и я лично изучаю мугам". Как сообщает Report, об этом журналистам заявила украинская певица, победительница конкурса Евровидение-2004 Руслана.

Она отметила, что принимает участие в проходящем сегодня в Баку Глобальном Форуме молодых лидеров как голос Украины, голос Майдана, чтобы поделиться тем, как люди, которые взяли на себя проведение процессов в различных сферах, действительно могут изменить мир: "Мне кажется, что Азербайджан - уникальная демократическая платформа, которая собрала абсолютно различных людей. Такой форум показывает, что новые лидеры способны создавать новый мир".