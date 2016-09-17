Румынский город избран культурной столицей Европы 2021 года

Баку. 17 cентября. REPORT.AZ/ Румынская Тимишоара избрана европейской столицей культуры 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава международного жюри экспертов ЕС Стив Грин на пресс-конференции в Национальной библиотеке Румынии.

15 и 16 сентября прошел финальный отбор городов-кандидатов на этот титул, в котором участвовали Бая-Маре, Бухарест, Клуж-Напока и Тимишоара.

Глава Координационного комитета программы "Креативная Европа" Карел Бартак заявил, что это состязание стало одним из крупнейших культурных событий на старом континенте. "Этот конкурс основан на межкультурном диалоге, на открытости европейских городов к миру", - подчеркнул Бартак.

Мэр Тимишоары Николае Робу сообщил, что для мероприятий 2021 года выделена сумма в 48,5 млн. евро - из городского, уездного и центрального бюджетов, а также из бюджета Еврокомиссии.

Директор Филармонии Баната (Банат - историческая провинция, административным центром которой является Тимишоара) Иоан Кориолан Гэрбони сообщил, что в 2021 году в городе пройдут 10-15 тысяч культурных мероприятий - выставки, спектакли и концерты.