Руководители театров стран-членов ТЮРКСОЙ осмотрели достопримечательности в Шуше

Участники 9-го заседания Совета руководителей государственных театров стран-членов ТЮРКСОЙ осмотрели достопримечательности в Шуше.

Участники 9-го заседания Совета руководителей государственных театров стран-членов ТЮРКСОЙ осмотрели достопримечательности в Шуше.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, сначала гости посетили Шушинскую крепость, родник Хан гызы, мавзолей моллы Панаха Вагифа, Джыдыр дюзю и ряд других достопримечательностей.

9-е заседание Совета руководителей государственных театров стран-членов ТЮРКСОЙ приурочено к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, избранию города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год, 150-летию создания азербайджанского национального театра и 30-летию ТЮРКСОЙ.

Заседание организовано в рамках первого Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ, который пройдет в Азербайджане с 31 октября по 4 ноября.