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Руководители библиотек, музеев и культурных центров регионов будут приглашены в Милли Меджлис

Руководители библиотек, музеев и культурных центров регионов будут приглашены в Милли Меджлис Руководители библиотек и музеев, а также музыкальных школ и культурных центров регионов Азербайджана будут приглашены в Милли Меджлис.
Kультурная политика
17 декабря 2024 г. 14:52
Руководители библиотек, музеев и культурных центров регионов будут приглашены в Милли Меджлис
Полад Бюльбюль оглы

Руководители библиотек и музеев, а также музыкальных школ и культурных центров регионов Азербайджана будут приглашены в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по культуре, народный артист Полад Бюльбюльоглу на сегодняшнем заседании комитета.

Он отметил, что руководство Министерства культуры также готово оказать помощь комитету в данном вопросе:

"Я хочу напрямую поинтересоваться ситуацией в данных учреждениях. На встрече с этими лицами мы выслушаем их идеи и предложения".

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