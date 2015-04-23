​Руководитель Центра египетской культуры посетил Союз композиторов Азербайджана

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Руководитель Центра египетской культуры Ахмед Сами Элайди побывал на встрече в Союзе композиторов Азербайджана.

Как сообщили Report из центра, председатель Союза композиторов Фирангиз Ализаде рассказала А.С.Элайди об истории возникновения и деятельности возглавляемой ею структуры, проводимом Союзом композиторов в Шеки ежегодном Международном музыкальном фестивале "Шелковый путь" и предложила Египту участвовать в мероприятии.

А.С.Элайди высоко оценил предложение Ф.Ализаде и заявил, что участие египетских музыкантов в столь важном мероприятии послужит перспективе развития культурных связей между двумя странами.