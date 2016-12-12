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    Россотрудничество откроет филиал в Гяндже

    Любовь Глебова: Интерес к РЦНК есть и в других городах

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Россотрудничество планирует открыть филиалы в Азербайджане, Армении и Таджикистане.

    Как сообщает Report, об этом заявила в интервью РИА Новости руководитель агентства Любовь Глебова.

    Она отметила, что в конце года будет открыт центр в Оше (Кыргызстан). Также, по ее словам, в планах Россотрудничества создать филиалы в Гяндже, Гюмри и Худжанде (Таджикистан).

    "Открытие центров происходит в строгом соответствии с межправительственными соглашениями. Как правило, наши РЦНК (Российский центр науки и культуры) находятся в столицах. Но, как показывает практика, интерес есть и в других городах. Поэтому там, где есть в них потребность, там и открываем центры", - сказала руководитель агентства.

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