Россотрудничество откроет филиал в Гяндже

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Россотрудничество планирует открыть филиалы в Азербайджане, Армении и Таджикистане.

Как сообщает Report, об этом заявила в интервью РИА Новости руководитель агентства Любовь Глебова.

Она отметила, что в конце года будет открыт центр в Оше (Кыргызстан). Также, по ее словам, в планах Россотрудничества создать филиалы в Гяндже, Гюмри и Худжанде (Таджикистан).

"Открытие центров происходит в строгом соответствии с межправительственными соглашениями. Как правило, наши РЦНК (Российский центр науки и культуры) находятся в столицах. Но, как показывает практика, интерес есть и в других городах. Поэтому там, где есть в них потребность, там и открываем центры", - сказала руководитель агентства.