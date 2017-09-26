"Россотрудничество": Мы ждем активизации работы культурного центра Азербайджана в Москве

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан сегодня становится центром для преподавания русского языка для зарубежных стран, заявил Report руководитель управления по делам СНГ Федерального агентства "Россотрудничество" Сергей Маленко.

"Мы достаточно интенсивно работаем с нашими азербайджанскими коллегами в гуманитарном ключе. Для нас является очень важным, что инициативы в сфере образования, содействия для Азербайджана в подготовке специалистов отраслей экономики активно поддерживаются на уровне органов государственной власти. Талантливые ребята не просто получают возможность учиться в Российской Федерации, но еще и потом возвращаются в Азербайджан и им помогают здесь трудоустраиваться, им помогают найти здесь место в жизни. Азербайджан очень старательно обращает внимание на эти вопросы", - заявил С. Маленко

По его словам, стороны также серьезно работают в сфере подготовки и переподготовки кадров в сфере русского языка.

"Большое количество инициатив со стороны азербайджанского сообщества на территории России, где мы стараемся рассмотреть, что мы можем сделать вместе", - сказал С. Маленко.

Глава управления выразил мнение, что Азербайджан сегодня становится интересным центром для преподавания русского языка для зарубежных стран, что кажется перспективным направлением деятельности.

По его словам, знание русского языка сегодня - актуальная потребность в контексте трудоустройства и конкурентоспособности на рынке труда на постсоветском пространстве, а также в зарубежных странах, где требуются знания для передачи технологий.

Говоря о планах расширения деятельности "Россотрудничества" в стране, С. Маленко указал, что структура готова расширяться в случае "наличия доброй воли со стороны Азербайджана".

"Мы ждем активизации работы культурного центра Азербайджана в Москве. Нам тоже это кажется крайне важным, и азербайджанская сторона достаточно интенсивно работает в этом направлении", - сказал руководитель управления.

"По-моему ощущению, появление контактных, культурных центров Азербайджана в разных областях Российской Федерации - это хорошо и интересно. Точно также появление контактных центров Российского центра науки и культуры в каких-то, как покажется необходимым азербайджанской стороне, городах. Азербайджану, мне кажется, тоже может быть полезным", - добавил С. Маленко.