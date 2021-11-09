Елена Твердохлеб: Свободная Шуша стала символом блестящей победы Азербайджана

"8 ноября стал праздником силы и национальной гордости. Этот день имеет огромное значение для престижа и будущего Азербайджанской Республики".

"8 ноября стал праздником силы и национальной гордости. Этот день имеет огромное значение для престижа и будущего Азербайджанской Республики".

Об этом российскому бюро Report заявила, генеральный продюсер творческого объединения "Кинолестница" Елена Твердохлеб.

Твердохлеб поздравила азербайджанский народ с первой годовщиной победы в Отечественной войне: "От лица моих коллег выражаю глубокие соболезнования семьям погибших воинов". Она отметила, что подвиг солдат и свободная Шуша стала символом блестящей победы Азербайджана.

"Пусть легендарный цветок Харыбюльбюль, растущий только на склонах шушинских гор растет и процветает на своей родной земле. С Днем Победы! Счастья и благоденствия Азербайджану", - сказала она.