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Елена Твердохлеб: Свободная Шуша стала символом блестящей победы Азербайджана

Елена Твердохлеб: Свободная Шуша стала символом блестящей победы Азербайджана "8 ноября стал праздником силы и национальной гордости. Этот день имеет огромное значение для престижа и будущего Азербайджанской Республики".
Kультурная политика
9 ноября 2021 г. 14:12
Елена Твердохлеб: Свободная Шуша стала символом блестящей победы Азербайджана

"8 ноября стал праздником силы и национальной гордости. Этот день имеет огромное значение для престижа и будущего Азербайджанской Республики".

Об этом российскому бюро Report заявила, генеральный продюсер творческого объединения "Кинолестница" Елена Твердохлеб.

Твердохлеб поздравила азербайджанский народ с первой годовщиной победы в Отечественной войне: "От лица моих коллег выражаю глубокие соболезнования семьям погибших воинов". Она отметила, что подвиг солдат и свободная Шуша стала символом блестящей победы Азербайджана.

"Пусть легендарный цветок Харыбюльбюль, растущий только на склонах шушинских гор растет и процветает на своей родной земле. С Днем Победы! Счастья и благоденствия Азербайджану", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Yelena Tverdoxleb: “Azad Şuşa Azərbaycanın parlaq qələbəsinin simvoluna çevrilib”

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