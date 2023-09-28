РФ совершила 534 преступления против объектов культурного наследия Украины

Россия совершила как минимум 534 преступления против украинских объектов культурного наследия.

Россия совершила как минимум 534 преступления против украинских объектов культурного наследия.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом на пресс-конференции заявила руководитель проекта Крымского института стратегических исследований Эльмира Аблиалимова-Чийгёз.

По ее словам, упомянутое преступление включает в себя "присвоение объектов культурного наследия, использование культурных ресурсов в военных целях, перемещение культурных ресурсов с оккупированных территорий, разграбление музеев, незаконные археологические работы, модификацию и реконструкцию памятников".

Глава организации отметила, что с 2022 года в других оккупированных Россией регионах Украины (Херсон, Луганск, Запорожье и Донецк) зарегистрировано 334 преступления, а Крыму - 200.