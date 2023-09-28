РФ совершила 534 преступления против объектов культурного наследия Украины

Россия совершила как минимум 534 преступления против украинских объектов культурного наследия.
Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом на пресс-конференции заявила руководитель проекта Крымского института стратегических исследований Эльмира Аблиалимова-Чийгёз.
По ее словам, упомянутое преступление включает в себя "присвоение объектов культурного наследия, использование культурных ресурсов в военных целях, перемещение культурных ресурсов с оккупированных территорий, разграбление музеев, незаконные археологические работы, модификацию и реконструкцию памятников".
Глава организации отметила, что с 2022 года в других оккупированных Россией регионах Украины (Херсон, Луганск, Запорожье и Донецк) зарегистрировано 334 преступления, а Крыму - 200.