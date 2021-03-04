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Режиссер "Долины волков" снимет фильм об участии Азербайджана в освободительной войне

Режиссер "Долины волков" снимет фильм об участии Азербайджана в освободительной войне Руководитель турецкой кинокомпании Sinegraf, режиссер Осман Сынав рассказал о встрече с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.
Kультурная политика
4 марта 2021 г. 15:57
Режиссер Долины волков снимет фильм об участии Азербайджана в освободительной войне
Осман Сынав
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Руководитель турецкой кинокомпании Sinegraf, режиссер Осман Сынав рассказал о встрече с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым.

В разговоре с турецким бюро Report он сказал, что на встрече был произведен обмен мнениями по важным вопросам, определены будущие цели.

"Сейчас мы работаем над серьезным проектом на тему помощи и поддержки Азербайджана в освободительной войне Турции после того, как Кавказская исламская армия освободила Баку. Естественно, я уверен, что во время реализации проекта и азербайджанские, и турецкие телеканалы не пожалеют своей поддержки", - сказал О.Сынав.

О.Сынав является режиссером фильмов и телесериалов, завоевавших большую популярность в Турции и мире. Он создал такие известные телесериалы, как "Безумное сердце" ("Dəli Ürək"), "Долина волков" ("Qurdlar Vadisi"), "Ты расскажи, Карадениз" ("Sən Anlat Qara Dəniz").

Натик Чирагзаде

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Версия на азербайджанском языке "Qurdlar Vadisi"nin rejissoru Azərbaycanın Qurtuluş savaşında iştirakına dair film çəkəcək

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