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Реза Дегати поделился публикацией о разрушенном бюсте Низами Гянджеви

Реза Дегати поделился публикацией о разрушенном бюсте Низами Гянджеви Известный французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати в своем аккаунте в социальных сетях поделился фотографиями разрушенных армянами бюстом великого поэта Низами Гянджеви.
Kультурная политика
18 сентября 2021 г. 10:28
Реза Дегати поделился публикацией о разрушенном бюсте Низами Гянджеви

Известный французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати в своем аккаунте в социальных сетях поделился фотографиями разрушенных армянами бюстом великого поэта Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, знаменитый фотограф, ссылаясь на исторические факты, упомянул о взглядах французского востоковеда Бартелеми д'Эрбело де Моленвиля, жившего в XVII веке, на философскую мысль Гянджеви.

Р. Дегати также отметил, что в этом году в Азербайджане отмечается 880-летний юбилей со дня рождения всемирно известного поэта.

На международных выставках Реза Дегати регулярно доводит азербайджанские реалии до мировой общественности посредством своих фотографий. Эти изображения будут размещены на веб-сайте и в брошюрах, подготовленных в рамках проекта Soul of Karabah ("Душа Карабаха"), осуществляемого совместно с Университетом АДА.

Фото и видео, которыми поделился Дегати, можно посмотреть здесь:

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Версия на английском языке Reza Deghati share post on defaced bust of Nizami Ganjavi 
Версия на азербайджанском языке Reza Deqati Nizami Gəncəvinin dağıdılmış büstü barədə paylaşım edib

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