Реза Дегати поделился публикацией о разрушенном бюсте Низами Гянджеви

Известный французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати в своем аккаунте в социальных сетях поделился фотографиями разрушенных армянами бюстом великого поэта Низами Гянджеви.

Известный французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати в своем аккаунте в социальных сетях поделился фотографиями разрушенных армянами бюстом великого поэта Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, знаменитый фотограф, ссылаясь на исторические факты, упомянул о взглядах французского востоковеда Бартелеми д'Эрбело де Моленвиля, жившего в XVII веке, на философскую мысль Гянджеви.

Р. Дегати также отметил, что в этом году в Азербайджане отмечается 880-летний юбилей со дня рождения всемирно известного поэта.

На международных выставках Реза Дегати регулярно доводит азербайджанские реалии до мировой общественности посредством своих фотографий. Эти изображения будут размещены на веб-сайте и в брошюрах, подготовленных в рамках проекта Soul of Karabah ("Душа Карабаха"), осуществляемого совместно с Университетом АДА.

Фото и видео, которыми поделился Дегати, можно посмотреть здесь: