Ремонт мавзолея Вагифа в Шуше завершится летом

"Ведутся работы по проведению фестиваля ”Хары бюльбюль". Его проведение запланировано. В этом году мы проведем этот фестиваль в Шуше”.

"Ведутся работы по проведению фестиваля ”Хары бюльбюль". Его проведение запланировано. В этом году мы проведем этот фестиваль в Шуше”.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По его словам, мавзолей Моллы Панаха Вагифа в Шуше был разрушен армянскими варварами: "В 1982 году этот мавзолей был открыт великим лидером Гейдаром Алиевым. Он был прекрасным памятником архитектуры. Но, к сожалению, этот памятник разрушен армянскими оккупантами. По поручению президента началось его восстановление. Я надеюсь, что реставрационные работы будут завершены этим летом. Памятник будет готов ко времени проведения дней поэзии Моллы Панаха Вагифа в Шуше”.