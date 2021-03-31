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Ремонт мавзолея Вагифа в Шуше завершится летом

Ремонт мавзолея Вагифа в Шуше завершится летом "Ведутся работы по проведению фестиваля ”Хары бюльбюль". Его проведение запланировано. В этом году мы проведем этот фестиваль в Шуше”.
Kультурная политика
31 марта 2021 г. 15:31
Ремонт мавзолея Вагифа в Шуше завершится летом
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"Ведутся работы по проведению фестиваля ”Хары бюльбюль". Его проведение запланировано. В этом году мы проведем этот фестиваль в Шуше”.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По его словам, мавзолей Моллы Панаха Вагифа в Шуше был разрушен армянскими варварами: "В 1982 году этот мавзолей был открыт великим лидером Гейдаром Алиевым. Он был прекрасным памятником архитектуры. Но, к сожалению, этот памятник разрушен армянскими оккупантами. По поручению президента началось его восстановление. Я надеюсь, что реставрационные работы будут завершены этим летом. Памятник будет готов ко времени проведения дней поэзии Моллы Панаха Вагифа в Шуше”.

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Версия на английском языке Construction of Vagif's mausoleum to be completed this summer
Версия на азербайджанском языке Vaqifin Şuşadakı məqbərəsinin təmiri yayda başa çatacaq

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