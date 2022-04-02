Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана

Узбекистан намерен активировать сотрудничество с Азербайджаном в сферах музыкального, театрального искусства, музейного дела

Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном является приоритетным направлением для Узбекистана.

Об этом в интервью Report заявил заместитель министра культуры Узбекистана Мураджан Маджидов.

По его словам, Узбекистан намерен активизировать сотрудничество с Азербайджаном в сферах музыкального, театрального искусства, музейного дела, а также сохранения и реставрации объектов культурного наследия.

"Азербайджан и Узбекистан ведут активный диалог на основе взаимного уважения и равноправия в политической, экономической и гуманитарной сферах. Взаимоотношения между двумя странами в сфере культуры и искусства основываются и поддерживаются в рамках Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Азербайджанской Республики в области гуманитарного сотрудничества. За последние годы наблюдается значительное развитие сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном в ряде направлений, в том числе и в культурно-гуманитарной сфере", - заявил замминистра.

По словам замминистра, представители из Азербайджана принимают самое активное участие в традиционном международном музыкальном фестивале “Шарк тароналари”, который ежегодно проходит в августе в Самарканде. Так, на I и XI фестивалях они стали обладателями Гран-при, а на III, V, VII и XII фестивалях заняли первое место.