Разработана новая концептуальная программа по развитию кино в Азербайджане

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ "В этом году истекает срок распоряжения, исполняемого в связи с азербайджанским кино. Некоторые пункты остаются невыполненными. Поэтому, как логическое продолжение этой работы, в министерстве, совместно с союзами кинематографии, были проведены широкие обсуждения".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Абульфас Гараев.

По его словам, была разработана новая концептуальная программа по развитию кино: "Разработана полноценная программа для усовершенствования деятельности азербайджанского кинематографа в новых условиях, участия в данной сфере молодого поколения и выхода на международный уровень. Скорее всего, обратившись к правительству, мы попросим о принятии программы для сохранения темпа развития азербайджанского кинематографа и в предстоящие десять лет".