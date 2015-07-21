Опубликовано видео шоу, организованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева на фестивале фейерверков в Каннах

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан представил шоу на проходящем в Каннах традиционном фестивале "Искусство пиротехники". Как сообщили Report в пресс-службе Фонда Гейдара Алиева, фестиваль открыло шоу группы "Бакинский фейерверк".

Отметим, что Азербайджан при поддержке Фонда Гейдара Алиева принимает участие в фестивале с 2013 года. Фестиваль этого года отличается еще и тем, что носит характер конкурса.

С большим интересом было встречено 25-минутное шоу группы "Бакинский фейерверк" под звуки бессмертных произведений выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибекова, Фикрета Амирова, Кара Караева, Тофига Кулиева, Муслима Магомаева, Алекпера Тагиева и исполнение выдающегося мастера мугама Алима Гасымова.

На конкурсе фейерверков "Искусство пиротехники" в Каннах, который продлится до 24 августа, наряду с Азербайджаном принимают участие Польша, Франция, Англия и Аргентина.

На сайте фестиваля размещено видео представленного на данном конкурсе Азербайджаном шоу.