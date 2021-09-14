Распространен некролог в связи с кончиной Ягуба Зуруфчу

Министерство культуры Азербайджана распространило некролог в связи с кончиной заслуженного артиста Ягуба Зуруфчу

Министерство культуры Азербайджана распространило некролог в связи с кончиной заслуженного артиста Ягуба Зуруфчу, сообщает Report.

"Азербайджанская культура понесла большую утрату.

На 65 году жизни скончался заслуженный артист Азербайджана Ягуб Зуруфчу.

Ягуб Зуруфчу родился 8 апреля 1956 года в Тебризе. В 11 лет он познакомился с народными песнями и классической музыкой. В 15 лет впервые выступил по национальному телевидению Тебриза, исполнив песни "Evləri var xana-xana", "De gülüm gəlsin ay nənə", "Dilbər". Свой талант и желание петь он связывал с большой любовью к азербайджанской музыке и тем, что его отец долгие годы жил в Баку.

В 19 лет Ягуб Зуруфчу поступил в экономический факультет Тегеранского университета, в это же время он продолжает свою музыкальную деятельность в хоре Тегеранской оперы. В 1980 году певец переезжает в Гамбург, где учится вокальному искусству. Затем, в Университете Майами в американском штате Флорида, получает диплом мастера по вокалу.

Ягуб Зуруфчу жил любовью к азербайджанской музыке, его песня "Ayrılıq" занимает особое место в сердце каждого гражданина. 17 сентября 2009 года был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджанской Республики".

Заразившийся несколько дней назад коронавирусом исполнитель скончался в больнице, где проходил лечение.

Аллах рехмет элясин!", - говорится в некрологе.